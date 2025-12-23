Nuovo integrativo a Firenze Fiera

È stato firmato il nuovo contratto integrativo aziendale tra Firenze Fiera e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo, sottolineando la soddisfazione per il risultato ottenuto attraverso un percorso condiviso. Questa intesa rappresenta un passo importante per definire le condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti all’interno dell’azienda.

Siglata la firma per il nuovo contratto integrativo aziendale tra Firenze Fiera e Cgil, Cisl e Uil. Lo fa sapere la stessa società in una nota, dove esprime soddisfazione per l'esito positivo del percorso condiviso. Un accordo, si legge, "arrivato al termine di un confronto costruttivo che ha visto entrambe le parti impegnate a rafforzare le relazioni industriali e a promuovere il benessere organizzativo nel rispetto degli obiettivi aziendali e della tutela dei lavoratori". L'accordo raggiunto conferma la volontà comune "di rafforzare un modello di relazioni industriali fondato sul dialogo costruttivo, sulla responsabilità e sulla trasparenza, con l'obiettivo di promuovere il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e, al tempo stesso, sostenere la crescita e la sostenibilità dell'azienda".

