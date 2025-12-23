Nuovo incendio nel centro storico fiamme in un magazzino di via Boccerie

Un incendio si è sviluppato in un magazzino di via Boccerie, nel centro storico. A segnalare l’incendio è stato un immigrato che ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco. L’evento si è verificato tra piazza Ravanusella e via Atenea, richiedendo l’intervento delle forze di emergenza per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area.

Un immigrato ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare un incendio divampato in un magazzino di via Boccerie, fra piazza Ravanusella e via Atenea. Non è ancora chiaro se l’uomo si trovasse all’interno della struttura o se abbia notato le fiamme dall’esterno, ma la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Fiamme nel magazzino, i Vigili del Fuoco spengono l'incendio Leggi anche: Incendio nella notte in pieno centro storico, fiamme in un appartamento: un residente in ospedale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incendio a Roma: appartamento distrutto dal rogo. Una donna intossicata, palazzina evacuata; Doppio rogo in centro, evacuato edificio dopo un secondo incendio; Mistero a Roma: due incendi in 24 ore nello stesso palazzo; ?? Fiamme in un appartamento del centro: vigili del fuoco al lavoro, una persona in ospedale. Doppio rogo in centro, evacuato edificio dopo un secondo incendio - Un duplice incendio ha interessato uno stabile nel centro storico, nel territorio del Lazio, con un intervento prolungato di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione civile. rainews.it

Incendio nell'appartamento in centro storico: 63enne intossicata dal fumo, morti i suoi due cani. Evacuati i locali confinanti - 30 di lunedì 22 dicembre, sulla via Panoramica a pochi passi dal Duomo e dal ... ilgazzettino.it

Incendio nell'appartamento a pochi passi dal Duomo, fumo in tutto il centro: due persone ferite. Morti 2 cani nel rogo VIDEO - Incendio nell'appartamento del centro storico di Belluno: è accaduto alle 7. ilgazzettino.it

#Incendio danneggia gravemente i locali del nuovo ristorante “Zangaloro meat factory” a #Gela (CL). Il fast food della catena palermitana avrebbe dovuto aprire a giorni con circa quattordici nuovi posti di lavoro. La #FilcamsCgilCaltanissetta interviene con un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.