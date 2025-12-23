Nuovi sgomberi interrogazione a Piantedosi

Recenti sgomberi e un’interrogazione a Piantedosi segnano un nuovo capitolo nelle attività del governo nei confronti dei centri sociali. Dopo Milano e Torino, si parla ora di possibili interventi anche a Roma, sollevando interrogativi sulla linea adottata dall’esecutivo. La questione rimane al centro del dibattito politico e mediatico, con diverse interpretazioni sul significato di queste operazioni e sulle loro implicazioni.

Dopo Milano e Torino la guerra del governo ai centri sociali sbarca a Roma? Cosi parrebbe, se dovessimo giudicare dal fuoco di fila dei giornali vicini alla destra di governo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nuovi sgomberi, interrogazione a Piantedosi Leggi anche: Piantedosi: CasaPound in lista sgomberi Leggi anche: Fratelli di Crozza, Piantedosi tra condoni, Albania e sgomberi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Piantedosi: «Prima o poi sfratteremo CasaPound. I migranti? Illusori i muri» - Tirata in ballo, in queste ore, soprattutto a sinistra, per lamentare la disparità di trattamento rispetto al “Leonka”. ilmessaggero.it Sgomberi, Piantedosi: «Arriverà anche il turno di CasaPound a Roma» - L’ha confermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Meeting di Rimini: «Io sono stato, ... lettera43.it Piantedosi, anche Casapound rientra negli sgomberi - "Anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno". notizie.tiscali.it Sgomberi a Roma: il Viminale prepara i via libera, ecco i primi due a rischio da inizio 2026 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.