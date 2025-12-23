Nuovi manager per rilanciare Amiu Uno studio su inceneritore e Tari
Amiu si appresta a rinnovarsi con nuovi manager incaricati di rilanciare l’azienda. Tra le recenti nomine, il commercialista Paolo Macchi è stato scelto come presidente, mentre nel consiglio di amministrazione torna Rossella D’Acqui, ex Arpal. Si avvia così un percorso di rinnovamento, con attenzione allo studio di soluzioni per l’inceneritore e l’ottimizzazione della Tari, nell’obiettivo di migliorare la gestione e i servizi offerti.
Il commercialista Paolo Macchi nominato presidente. Nel cda il ritorno sulla scena di Rossella D’Acqui, ex Arpal. Salis: «In attesa del bando regionale sull’impianto di smaltimento, valutiamo gli effetti dei vari scenari sulla tassa». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
