Nuovi manager per rilanciare Amiu Uno studio su inceneritore e Tari

Amiu si appresta a rinnovarsi con nuovi manager incaricati di rilanciare l’azienda. Tra le recenti nomine, il commercialista Paolo Macchi è stato scelto come presidente, mentre nel consiglio di amministrazione torna Rossella D’Acqui, ex Arpal. Si avvia così un percorso di rinnovamento, con attenzione allo studio di soluzioni per l’inceneritore e l’ottimizzazione della Tari, nell’obiettivo di migliorare la gestione e i servizi offerti.

