I nuovi look notturni rappresentano un'evoluzione delle tendenze estetiche, riflettendo un cambiamento nelle regole di stile nel corso degli anni. Con il tempo, molte delle normative che definivano l’abbigliamento e le mode sono state riconsiderate, aprendo la strada a interpretazioni più libere e personali. Questo nuovo approccio permette di esprimere la propria identità anche nelle occasioni serali, senza vincoli stretti alle convenzioni del passato.

T abù della moda. Con il passare degli anni e l’avvicendarsi di tendenze ed estetiche, tante delle regole e dei diktat che caratterizzavano lo stile contemporaneo sono state superate. Come dimostrano i pantaloni della tuta donna invernali. Set maglia e pantalone di lana: 5 outfit che rendono la tuta la nuova uniforme chic X Complici l’avvento dello streetwear e il comfort imposto dalla pandemia, negli ultimi tempi il classico completo sportivo ha guadagnato un inatteso status fashion. In questa stagione fredda, allora, la parola chiave è osare, portando i pantaloni della tuta donna invernali dove non si erano mai visti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

