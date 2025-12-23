Nuovi bandi regionali per centinaia di nuovi funzionari e progressioni verticali

La Regione Siciliana ha approvato nuovi bandi di concorso, con 322 posti disponibili per funzionari. Inoltre, sono previste progressioni verticali per 832 dipendenti, favorendo lo sviluppo professionale all’interno dell’amministrazione. Questi interventi mirano a rafforzare l’organico regionale, offrendo opportunità di crescita e consolidamento delle competenze per i dipendenti pubblici.

Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure.

