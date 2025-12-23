Nuovi bandi regionali per centinaia di nuovi funzionari e progressioni verticali

La Regione Siciliana ha approvato nuovi bandi di concorso, con 322 posti disponibili per funzionari. Inoltre, sono previste progressioni verticali per 832 dipendenti, favorendo lo sviluppo professionale all’interno dell’amministrazione. Questi interventi mirano a rafforzare l’organico regionale, offrendo opportunità di crescita e consolidamento delle competenze per i dipendenti pubblici.

Presentati oggi in Regione i nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-27 - Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano- sassuolo2000.it

Bandi per imprese turistiche, ultime occasioni 2025 e nuovi bandi 2026 - I bandi attivi per imprese turistiche in Italia offrono contributi a fondo perduto per innovazione, startup e sviluppo ricettivo ... missionline.it

#Agricoltura. Nuovi bandi programmazione Sviluppo Rurale 2023-27: 90 milioni per far crescere agricoltura di qualità e eccellenze #EmiliaRomagna. @mdepascale- @AlessioMammi: “Risorse per garantire reddito imprese e competitività sui mercati” La #noti x.com

Faenzawebtv. . Nuovi bandi per l'agricoltura: 90 milioni dalla Regione Risorse che andranno a sostenere l’agricoltura biologica, l’apporto di sostanza organica nei suoli, la tutela della biodiversità, la promozione, la formazione, i servizi di consulenza e l’innova - facebook.com facebook

