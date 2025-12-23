Nuove telecamere per il monitoraggio del territorio

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha avviato l’installazione di nuove telecamere per rafforzare il monitoraggio del territorio. Questa iniziativa, realizzata dal comando di polizia municipale, mira a migliorare la sicurezza e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza cittadina, garantendo un controllo più efficace e aggiornato dell’area urbana.

Nuove telecamere per aumentare e migliorare il controllo del territorio. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, attraverso il comando di polizia municipale, ha deciso di migliorare ed implementare il sistema di videosorveglianza cittadino.Saranno posizionati nuovi 'occhi elettronici' in piazza.

++ Nuove telecamere di sicurezza per 130mila euro ++ Grugliasco rafforza la sicurezza urbana con nuove telecamere. Nel 2026 il Comune investirà 130mila euro nella videosorveglianza. Di questi, 90mila arrivano dal Ministero dell’Interno. Il finanziamento se - facebook.com facebook

Nuove telecamere: il privato le acquista, la Locale le gestisce x.com

