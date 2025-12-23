L’Amministrazione comunale di Brisighella ringrazia Lorenzo Eventi e la Festa del Cinghiale di Zattaglia per due donazioni che rappresentano un contributo concreto a beneficio della comunità. Nel dettaglio, Lorenzo Eventi ha donato due portabici destinati a integrare le attrezzature comunali a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Colletta alimentare, mille volontari nei supermercati del territorio: "Donazioni commoventi"

Leggi anche: Eredità in vita e donazioni, le nuove regole fiscali: come funzionano e quanto si risparmia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuove sedie e portabici: le donazioni del territorio sostengono spazi e servizi di Brisighella - L’Amministrazione comunale di Brisighella esprime il proprio sentito ringraziamento all’azienda Lorenzo Eventi Srl e alla Festa del Cinghiale di Zattaglia per due donazioni che rappresentano un contr ... ravennawebtv.it