Nuove aree ludico-didattiche per sette scuole comunali
La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, e dell’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, il progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzare spazi ludico-didattici nelle aree esterne di sette scuole genovesi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
