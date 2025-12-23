Nuove aree ludico-didattiche per sette scuole comunali

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, e dell’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, il progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzare spazi ludico-didattici nelle aree esterne di sette scuole genovesi. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

