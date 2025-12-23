Il Comune di Carpegna introduce una nuova pala meccanica spalaneve, sostituendo quella vecchia ormai usurata e soggetta a frequenti guasti durante le nevicate. Questa innovazione garantirà maggiore affidabilità e efficienza nel ripulire le strade comunali, migliorando la sicurezza e la mobilità durante l'inverno. Un intervento importante per mantenere i servizi pubblici efficienti e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e residenti.

Ormai il suo l’aveva fatto, ad ogni nevicata si rompeva ed erano dolori. Stiamo parlando della vecchia Pala Meccanica utile al Comune di Carpegna a ripulire le strade, ma per il futuro non sarà più così. "Abbiamo una nuova Terna che sostituisce il vecchio messo che dopo 30 anni di utilizzo e 16mila ore di lavoro era diventato obsoleto e soggetto a continue rotture – spiega il sindaco Mirco Ruggeri – fondamentale è stato il finanziamento della Regione e per questo ringrazio il presidente Francesco Acquaroli per il finanziamento da 100mila euro e anche il consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Rossi per avere seguito l’evolversi della vicenda ed avere contribuito con ulteriori 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova pala meccanica spalaneve

Leggi anche: Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

Leggi anche: Boato e crollo a Napoli, pala meccanica sfonda muro, macerie sulle auto: arrivano pompieri e 118

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nuova pala meccanica spalaneve.

Nuova pala meccanica spalaneve - Stiamo parlando della vecchia Pala Meccanica utile al Comune di Carpegna a ripulire le strade, ma per il futuro non sarà più co ... msn.com