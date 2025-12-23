Nuova maxi multa a Ryanair per aver pregiudicando servizi turistici ai consumatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Ryanair con oltre 250.000 euro per pratiche volte a ostacolare l’acquisto dei voli sul suo sito web. La sanzione deriva da un’indagine sulle strategie adottate dalla compagnia, ritenute pregiudizievoli per i consumatori e per i servizi turistici. Questa decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sulla tutela dei diritti degli utenti nel settore aereo.

