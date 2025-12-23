Nuova Evoluzione | Congela attacchi – La Diga Difensiva Attacking Freeze

Scopri la nuova evoluzione “Congela attacchi” (21 giorni), una sfida gratuita pensata per migliorare la sicurezza difensiva del tuo giocatore. Questa evoluzione, chiamata anche La Diga Difensiva, permette di bloccare gli attacchi nemici, aumentando la stabilità e l’efficacia della tua strategia difensiva. Un’opportunità semplice e utile per rafforzare la tua squadra e ottimizzare le prestazioni sul campo.

È disponibile l'Evoluzione "Congela attacchi" (21 giorni), una sfida gratuita che punta a massimizzare l'efficienza difensiva del tuo giocatore. Il grande valore di questa EVO non risiede solo nei PlayStyle base, ma nell'acquisizione dell'importantissimo stile di gioco Mastino+. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte totali.. Costo: Gratuita.. Requisiti di Accesso. Valutazione Generale (GEN) max: 85.. N° stili di gioco max: 10.. N° stili di gioco+ max: 1.. I Miglioramenti (Focus PlayStyle). Questa EVO trasforma radicalmente il comportamento del giocatore in fase di non possesso, aggiungendo quasi tutti i tratti difensivi disponibili nel gioco.

