Nuova allerta meteo su Bari e provincia | vento forte e pioggia

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla, valida fino alla mezzanotte del 24 dicembre, per vento forte e pioggia. L'avviso è valido anche per Bari e i comuni limitrofi.Rovesci e temporali fino a staseraIn particolare, sono previste, dalle 20, precipitazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

