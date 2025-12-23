Nuova allerta meteo su Bari e provincia | vento forte e pioggia
La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla, valida fino alla mezzanotte del 24 dicembre, per vento forte e pioggia. L'avviso è valido anche per Bari e i comuni limitrofi.Rovesci e temporali fino a staseraIn particolare, sono previste, dalle 20, precipitazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Forte vento su Bari e provincia, scatta l'allerta meteo
Leggi anche: Nuova allerta meteo su Bari e provincia: pioggia e maltempo per sabato 6
Allerta meteo gialla, piogge e temporali fino alle 20. Soprattutto nella Puglia meridionale; Meteo, Bari scompare nella nebbia: la “lupa di mare” avvolge la città e azzera la visibilità; Nebbia in Puglia, tredici voli in arrivo a Bari e Brindisi dirottati; Maltempo, allerta meteo per temporali: le regioni a rischio.
Nuova allerta meteo su Bari e provincia: vento forte e pioggia - La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla, valida fino alla mezzanotte del 24 dicembre, per vento forte e pioggia. baritoday.it
Bomba d’acqua su Bari: allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - L’allerta riguarda in particolare il rischio idrogeologico sui bacini dei fiumi Lato e Lenne, dove la situazione richiede attenzione da parte della popolazione. giornaledipuglia.com
Una nuova allerta meteo per la Toscana: preoccupa la pioggia ma anche il vento - Ma anche vento, che dovrebbe colpire in maniera dura in particolare la costa livornese. lanazione.it
ALLERTA #METEO #LIGURIA, NUOVA PERTURBAZIONE DA STASERA: #NEVE SULLE AREE INTERNE - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.