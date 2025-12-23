Nuoto paralimpico record italiano per Alessandro Agosto della Triestina nuoto

Alessandro Agosto della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping ha stabilito un nuovo record italiano nel settore di nuoto paralimpico durante il 21º Trofeo AcquaInsieme a Gemona del Friuli. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di talento, confermando l'importanza del settore paralimpico e il ruolo della Triestina Nuoto nel panorama sportivo regionale.

Settore di nuoto paralimpico della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping grande protagonista al 21mo Trofeo AcquaInsieme, manifestazione di nuoto paralimpico andata in scena a Gemona del Friuli (Udine). Il quartetto dell’USTN ha conquistato il secondo posto nella classifica di società, la terza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Nuoto paralimpico, altre gioie per i Rari Nantes Romagna: nuovo primato italiano per Martina Cicognani Leggi anche: Nuoto, juniores: ancora successi della Chimera. Record italiano nei 400 misti per Sofia Napoli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meeting Internazionale di Brescia: record europeo e primati italiani alla XV Edizione; Sara Curtis intervista: il sogno LA28, record italiani e University of Virginia · Nuoto; Nuoto H2O; Pavia nuoto brilla a Brescia anche senza la star Boggioni. Triestina Nuoto settore paralimpico: un successo dopo l'altro con nuovi record perosali e nazionali - Ultime competizioni dell'anno per il settore paralimpico della Triestina Nuoto, che nel 21° Torneo AcquaInsieme, tenutasi a Gemona del Friuli, si è dimostrato, come sempre, di grande livello. triestecafe.it Nuoto, due ori per Gaia Verardi e record italiano 50 dorso - Due ori ai campionati italiani assoluti di nuoto in vasca corta della Federazione italiana nuoto paralimpico che si sono disputati a Fabriano, e record italiano nei 50 dorso categoria ragazzi. ansa.it Boggioni fa il pieno: quattro ori un argento, un record italiano - Se il buongiorno si vede dal mattino, Monica Boggioni inizia il cammino verso i giochi di Los Angeles stabilendo un record personale: la ventisettenne pavese mai aveva conquistato quattro medaglie ... laprovinciapavese.gelocal.it #Finpnews Si comunica che gli Uffici Federali rimarranno chiusi a partire dal 23 dicembre fino al 6 gennaio 2026. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 7 gennaio. Con l'occasione, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico augura a Voi e - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.