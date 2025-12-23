Novena di Natale ottavo giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù

L’ottavo giorno della Novena di Natale ci invita a riconoscere i segni di speranza nella fatica del cammino, preparando il cuore ad accogliere Gesù che si avvicina. È un momento di riflessione sul valore della pazienza e della fede, per aprire con sincerità le porte interiori e accogliere la nascita del Salvatore. Un passo alla volta, con serenità e fiducia.

Ottavo giorno della Novena di Natale ci invita a scorgere segni di speranza anche nella stanchezza del cammino, per spalancare finalmente le porte del cuore a Gesù che bussa. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena di Natale, ottavo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù Leggi anche: Novena di Natale, secondo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù Leggi anche: Novena di Natale, terzo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Novena di Natale, ottavo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù - Ottavo giorno della Novena di Natale: la meta del nostro cammino è ormai vicina. lalucedimaria.it

Novena di Natale 2025: quando inizia, testo tradizionale, schema breve e preghiere per la famiglia - Non ha l’impatto delle grandi feste, non riempie le piazze, ma entra piano nelle giornate di dicembre. alphabetcity.it

La Novena di Natale in Cattedrale - La Novena rappresenta il culmine della preparazione spirituale della Diocesi e trova il suo cuore pulsante nella Cattedrale, la chiesa madre della Comunità Pastorale. diocesitortona.it

7 GENNAIO: I CARDINALI DELLA FALSA CHIESA A RACCOLTA!

Alcune immagini della Novena di Natale con i quadri viventi sulla Natività, che hanno trasformato Piazza Madrice a Castellammare del Golfo, in un emozionante racconto di fede e tradizione. La Novena è stata curata dall’i c “ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.