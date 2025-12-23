Novellino commenta la corsa allo scudetto, esprimendo fiducia nell’Inter, ritenuta la squadra più attrezzata per conquistare il titolo. Analizza inoltre la situazione della Fiorentina e riflette sulla recente Supercoppa disputata all’estero, offrendo un punto di vista equilibrato sulla stagione in corso e sulle sfide che attendono le squadre italiane.

Inter News 24 Novellino si esprime sulla corsa al titolo: fiducia nei nerazzurri, analisi sulla Fiorentina e una riflessione sulla Supercoppa giocata all’estero. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha affrontato diversi temi legati all’attualità del calcio italiano, soffermandosi in particolare sulla corsa scudetto, sul momento della Fiorentina e sul significato della Supercoppa Italiana disputata all’estero. Un’analisi chiara, che individua nell’ Inter la squadra con qualcosa in più rispetto alle rivali. L’ex tecnico ha iniziato parlando della Fiorentina, reduce da un periodo complicato ma tornata al successo contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Novellino sull’Inter: «Punto su di loro, sono i più attrezzati per lo scudetto»

Leggi anche: Novellino non ha dubbi: «Per lo scudetto punto sull’Inter, vi spiego perché»

Leggi anche: Taccola e Rizzardi a Stile TV: Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto. Azzurri più attrezzati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Novellino: "Se fossi Conte, ecco cosa direi alla rosa del Napoli al mio ritorno" - Walter Novellino, esperto allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto sul percorso degli azzurri: "Si dimentica tutto e si va ... m.tuttomercatoweb.com

#Novellino non ha dubbi: "Scudetto, punto sull'Inter. E' la squadra più attrezzata" x.com

Ciao a tutti, scusate ma sono un novellino e non ho ancora ritirato la mia B10 però mi porto avanti quando sarò in vacanza dai miei genitori non avrò accesso a colonnine, abitano al primo piano e il parcheggio riservato è proprio sotto la finestra del bagno d - facebook.com facebook