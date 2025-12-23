Nove giorni in giro per l' Europa preso dai polacchi | la fuga dell' evaso finisce 800 chilometri dopo
Alla fine l'hanno fermato in Polonia, dopo una fuga durata nove giorni. Adbul Nasir Khan, evaso dal carcere del Coroneo lo scorso 14 dicembre, come riporta Il Piccolo è stato arrestato a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dov'era detenuto. Una fuga rocambolesca, quella messa in atto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
È durata nove giorni la fuga di Abdul Nasir Khan, il 31enne fuggito in modo rocambolesco, domenica 14 dicembre dalla casa circondariale "Ernesto Mari". - facebook.com facebook
