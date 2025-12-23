Novara alla Pediatria dell' ospedale Maggiore è arrivato il Natale
Anche quest'anno la Pediatria dell'ospedale Maggiore di Novara, diretta dalla professoressa Ivana Rabbone, si è trasformata in un luogo di gioia, accoglienza e speranza grazie a numerose iniziative solidali promosse nel periodo natalizio.La generosità della comunità novarese si è tradotta in una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Nuovi arredi per la Pediatria: dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni
Leggi anche: Il bel gesto dell'associazione, donate otto bilance digitali e un holter alla Pediatria dell’ospedale
Azzurri in visita al reparto pediatria dell’Ospedale Maggiore; Natale in Pediatria all’ospedale Maggiore a Novara: sorrisi e doni ai piccoli pazienti; DOPPIO GESTO DI GENEROSITA’ DELLA SEZIONE GALLIATESE DI FDI; La Polizia penitenziaria porta doni e un contributo al reparto di Pediatria.
Novara, all’ospedale Maggiore cresce l’emorragia di infermieri - Carenze di organico, carichi di lavoro e scarsa valorizzazione al centro della crisi. nurse24.it
La Polizia penitenziaria porta doni e un contributo al reparto di Pediatria - Come ogni anno, anche in queste settimane la Polizia penitenziaria di Novara ha rinnovato un gesto di solidarietà molto atteso, consegnando doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’osped ... lavocedinovara.com
Aou Maggiore di Novara. Ivana Rabbone nuovo direttore di Pediatria e Roberto Gioachin nuovo direttore dell’Emergenza Sanitaria 118 - Rabbone si è specializzata nella diagnosi e nel trattamento del diabete infantile e delle malattie metaboliche ... quotidianosanita.it
C'è un' isola del tesoro nella #pediatria dell' #ospedale di #novara dove vivono sorrisi dedicati ai piccoli pazienti. Presto ci torneremo.... #ospedalidipinti #abionovara #SILVIOIRILLI - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.