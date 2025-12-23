Novara alla Pediatria dell' ospedale Maggiore è arrivato il Natale

La Polizia penitenziaria porta doni e un contributo al reparto di Pediatria - Come ogni anno, anche in queste settimane la Polizia penitenziaria di Novara ha rinnovato un gesto di solidarietà molto atteso, consegnando doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’osped ... lavocedinovara.com

Aou Maggiore di Novara. Ivana Rabbone nuovo direttore di Pediatria e Roberto Gioachin nuovo direttore dell’Emergenza Sanitaria 118 - Rabbone si è specializzata nella diagnosi e nel trattamento del diabete infantile e delle malattie metaboliche ... quotidianosanita.it

C'è un' isola del tesoro nella #pediatria dell' #ospedale di #novara dove vivono sorrisi dedicati ai piccoli pazienti. Presto ci torneremo.... #ospedalidipinti #abionovara #SILVIOIRILLI - facebook.com facebook

