Noumory Keita più vicino all’Italia! Mai giocato nell’U17 del Mali neanche esiste! Cerco una Nazionale

Nuovi aggiornamenti sulla possibile naturalizzazione di Noumory Keita, attaccante della Rana Verona, che potrebbe presto vestire la maglia dell’Italia. Keita, finora mai giocato con l’U17 del Mali e senza rappresentative ufficiali, sembra avvicinarsi a un percorso con la nazionale italiana. La situazione apre scenari interessanti per il suo futuro sportivo e per la nazionale azzurra di volley.

Emergono nuovi sviluppi nella vicenda della possibile naturalizzazione di Noumory Keita, con all’orizzonte un ipotetico futuro tra le fila dell’Italvolley per il forte attaccante della Rana Verona. Il 21enne maliano, capocannoniere della scorsa regular season di Superlega, sembrerebbe infatti intenzionato a diventare cittadino italiano anche se le nuove regole della FIVB che entreranno in vigore dal 28 febbraio 2026 potrebbero complicare l’esito dell’operazione. Il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi aveva commentato così la vicenda una decina di giorni fa: “ Mi dicono abbia presentato istanza per diventare cittadino italiano e non dovrebbe avere problemi ad ottenerla. 🔗 Leggi su Oasport.it

