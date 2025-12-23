di Giuseppe Colicchia Ecco perché. Le strategie di mercato dell’ Inter per puntellare la corsia di destra stanno subendo una significativa evoluzione. L’urgenza di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Denzel Dumfries ha costretto la dirigenza di Viale della Liberazione a valutare diversi profili, ma le gerarchie sembrano essersi capovolte nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista che porta a Brooke Norton-Cuffy si sta raffreddando. L’esterno inglese del Genoa, inizialmente in cima alla lista di gradimento, non convince più appieno lo staff tecnico e dirigenziale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Norton-Cuffy Inter, quotazioni in discesa: il preferito per la fascia destra ora è quell'altro nome a sorpresa!

