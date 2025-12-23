Norma Meneke morta nell'incidente a Ostia lo strazio del compagno | Ci manchi da morire

La tragica scomparsa di Norma Meneke, giovane madre di due figli, in seguito all'incidente a Ostia, ha lasciato un grande vuoto. Il suo compagno esprime il dolore profondo con parole di affetto e tristezza, ricordando Norma come una presenza amata e insostituibile. Questa perdita segna un momento di grande dolore per tutta la famiglia e la comunità coinvolta.

