Non una borsa né un gioiello | l' accessorio del momento sono le palline per l' albero di Natale firmate Prada Dior Fendi &co

Dopo aver “vestito” ristoranti, resort, alberghi e salotti, la moda ha una nuova passione: l’ albero di Natale. Da Dior a Prada, sono infatti tantissimi i brand che hanno proposto le proprie decorazioni natalizie – dalle classiche palline ai puntali – sfruttando la particolare atmosfera di questo periodo dell’anno. Una versione più raffinata dei calendari dell’Avvento, sulla scia di panettoni firmati dalle maison in collaborazione con i grandi chef. Ma perché le festività di fine anno interessano così tanto ai brand di moda? Le decorazioni per l’albero “brandizzate”. La scelta è davvero ampia: moltissime Maison, nella sezione dedicata alla casa e ai regali, propongono le decorazioni per l’albero di Natale. 🔗 Leggi su Amica.it

