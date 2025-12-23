Non sappiamo ancora perché queste aquile migrano verso nord invece che verso sud
Il comportamento migratorio delle aquile di mare testabianca dell’Arizona ha suscitato interesse tra gli studior, poiché alcune giovani individue si dirigono verso nord invece che sud. Nonostante le ricerche condotte nel tempo, le ragioni di questa scelta rimangono ancora sconosciute. Comprendere le motivazioni di questa migrazione può contribuire a una migliore conoscenza delle abitudini di queste specie e delle dinamiche ambientali che le influenzano.
Alcune giovani aquile di mare testabianca dell’Arizona migrano verso nord anziché sud. Uno studio le ha seguite per anni, ma il motivo di questo comportamento resta ancora un mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Meteo, settimana instabile sull’Italia: Sud sotto piogge, Nord verso nuovo peggioramento
Leggi anche: Il Sud abbandonato dai giovani. Studenti in fuga verso le Università del centro-nord
“Bisogna approfittare di ogni occasione, perchè non sappiamo se ci sarà una seconda possibilità”. Il 23 dicembre 1956 nasceva a Milano il mai dimenticato Michele Alboreto. #MemasGP #MicheleAlboreto #Ferrari #scuderiaferrari #essereferrari - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.