Non può avvicinare la compagna ma la perseguita

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver perseguitato la compagna, con cui non può avvicinarsi, e aver cercato di impedire il suo ingresso in casa. Per ostacolare l'accesso, si è barricato all’interno dell’abitazione, sistemando sedie e mobili davanti alla porta. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla situazione di tensione, garantendo la sicurezza della donna.

Si barrica in casa con sedie e mobili davanti alla porta per evitare al compagno di entrare: un 42enne è stato arrestato dai carabinieri. I militari della stazione di Galliera hanno arrestato un 42enne rumeno per violazione della normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ( Codice Rosso ). L'arresto è stato eseguito durante un intervento dei carabinieri, allertati dalla una donna che aveva telefonato al 112 – Numero unico d'emergenza per segnalare la presenza del compagno, nel pianerottolo condominiale che voleva entrare in casa, non riuscendoci perché la porta d'ingresso era stata barricata da dentro con sedie e mobili per impedirne l'apertura.

