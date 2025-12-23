Non mangiatelo ritiro di Natale da tutti i supermercati italiani Fare attenzione

In vista delle festività natalizie, è importante prestare attenzione ai richiami alimentari in corso. Recentemente, sono stati diffusi avvisi ufficiali riguardanti il ritiro di due prodotti alimentari distribuiti nei supermercati italiani. Si consiglia ai consumatori di verificare attentamente le indicazioni e di evitare il consumo dei prodotti coinvolti, per garantire la sicurezza alimentare durante le celebrazioni.

Nuovi avvisi di sicurezza alimentare coinvolgono due prodotti destinati al largo consumo, segnalati nelle ultime ore attraverso i canali ufficiali di tutela dei consumatori. I richiami riguardano una arista al forno a marchio Fior Fiore Coop e una colatura di alici a marchio Aragon, entrambi ritirati in via precauzionale per potenziali rischi per la salute. Nel primo caso, l'attenzione è rivolta a un lotto di arista al forno distribuita nei punti vendita Coop. L'avviso indica una possibile contaminazione microbiologica, senza ulteriori specifiche sulla natura dell'agente riscontrato. Il prodotto interessato è confezionato in vaschette da 120 grammi, identificato con numero di lotto 2541329 e termine minimo di conservazione 03012026.

