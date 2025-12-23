‘Non è vendetta è un vaso di Pandora’ Corona esce dalla Procura e accusa Signorini | ‘Reati gravissimi’

L’uscita dalla Procura: “Non faccio vendette contro nessuno”. Fabrizio Corona esce dai corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano e parla a lungo con i cronisti. È indagato per revenge porn dopo la pubblicazione di chat e immagini sessualmente esplicite attribuite ad Alfonso Signorini, ma la sua versione ribalta completamente la prospettiva. “Mi arrabbio con chi dice che faccio le cose per vendetta. Io non ho vendette contro nessuno”. Secondo Corona, l’interrogatorio non sarebbe stato finalizzato alla sua posizione giudiziaria, bensì a un’indagine destinata ad aprirsi a breve su fatti ben più ampi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

