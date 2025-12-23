L’uscita dalla Procura: “Non faccio vendette contro nessuno”. Fabrizio Corona esce dai corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano e parla a lungo con i cronisti. È indagato per revenge porn dopo la pubblicazione di chat e immagini sessualmente esplicite attribuite ad Alfonso Signorini, ma la sua versione ribalta completamente la prospettiva. “Mi arrabbio con chi dice che faccio le cose per vendetta. Io non ho vendette contro nessuno”. Secondo Corona, l’interrogatorio non sarebbe stato finalizzato alla sua posizione giudiziaria, bensì a un’indagine destinata ad aprirsi a breve su fatti ben più ampi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non è vendetta, è un vaso di Pandora’, Corona esce dalla Procura e accusa Signorini: ‘Reati gravissimi’

Leggi anche: Corona esce dal Tribunale e accusa: “Ho fatto i nomi ai pm su Signorini”

Leggi anche: Caso Signorini, la reazione di ex concorrenti del Grande Fratello: “Apriamo il vaso di Pandora”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Francesco Hayez, Consiglio alla vendetta (1851, olio su tela, 237 x 178 cm, Vienna, Liechtenstein Museum) - facebook.com facebook

Lo ha aspettato fuori dal locale in cui lavorava e l’ha ucciso a coltellate. In un video – che vi mostriamo in esclusiva – l’agguato a un barista, nel Bresciano. “Lo ha ucciso per vendetta”, il racconto della moglie. Arrestato un 32enne. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com