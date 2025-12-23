Non c’è Natale senza musica La playlist di Eppen
Il Natale si accompagna spesso a momenti di ascolto condiviso e intimo. La playlist di Eppen propone una selezione equilibrata di grandi classici, musica indie italiana e colonne sonore, pensata per accompagnare con discrezione e raffinatezza il clima delle festività. Un sottofondo musicale che contribuisce a creare un’atmosfera calda e rilassata, ideale per queste occasioni di festa.
Tra grandi classici, indie italiano e colonne sonore intramontabili, abbiamo pensato a una selezione musicale che possa creare la giusta atmosfera in questi giorni di festa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
