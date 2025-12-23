Non accettava fine della relazione con un 20enne arrestata una donna

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine di Pordenone hanno arrestato una donna di 30 anni per aver perseguitato ripetutamente un giovane di 20 anni, reagendo con comportamenti persecutori alla fine di una relazione. L'intervento è avvenuto in via d'emergenza, sottolineando l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di molestie e minacce.

PORDENONE – Nel corso di un intervento di emergenza, le Volanti della Polizia di Pordenone hanno arrestato ieri, in flagranza, una donna di trent'anni responsabile di reiterate condotte persecutorie nei confronti di un ventenne, non accettando che la relazione fosse finita. La vittima era da tempo sottoposta a una situazione di stalking, caratterizzata da comportamenti.

