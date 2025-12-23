Nomine del Mef | Giorgetti conferma Barbieri Hermitte dg Carbone direttore Agenzia delle entrate Dell’Acqua presidente Arera

Il Consiglio dei ministri ha approvato le nomine del Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando Riccardo Barbieri Hermitte come direttore generale del Tesoro per altri tre anni. Inoltre, Giancarlo Giorgetti ha nominato Carbone come direttore dell’Agenzia delle Entrate e Dell’Acqua come presidente di Arera. Queste nomine rafforzano la governance delle principali istituzioni economiche e fiscali italiane.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il conferimento (rinnovo) dell'incarico di direttore generale del tesoro a Riccardo Barbieri Hermitte, per la durata di tre anni, a decorrere dal 23 gennaio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nomine del Mef: Giorgetti conferma Barbieri Hermitte dg. Carbone direttore Agenzia delle entrate. Dell’Acqua presidente Arera Leggi anche: E Ruffini che fa? Nel gran profluvio di civici, tace l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Leggi anche: Arera, Nicola Dell’Acqua sarà il nuovo presidente Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nomine, onda di conferme: dalle Dogane alle Entrate, passando per il Tesoro. Sciolto il nodo Arera - Il ministro Giorgetti ha iniziato la procedura per rinnovare Alessandra Del Verme come direttrice dell’Agenzia del Demanio ... milanofinanza.it

Dal Tesoro ad Arera, passando per Agenzia delle Entrate e Dogane: tutte le nomine varate dal Consiglio dei Ministri - Dal Tesoro ad Arera, passando per Agenzia delle Entrate e Dogane: tutte le nomine varate dal Consiglio dei Ministri ... msn.com

Scontro sulle pensioni, Governo cambia la Manovra 2026/ Lega: “nessuna lite con Giorgetti, colpe tecnici MEF” - Manovra 2026, cos'è successo in Commissione Bilancio sul maxi emendamento: saltano le norme sulle pensioni dopo il blitz della Lega ... ilsussidiario.net

STMicroelectronics-Ponti e Sala (Pd): Si convochi il ministro Giorgetti in audizione in Commissione per fare chiarezza sul sito produttivo di Agrate Brianza Si convochi in audizione in Commissione attività produttive il ministro Giorgetti per fare chiarezza sul sito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.