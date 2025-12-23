Nomine del Mef | Giorgetti conferma Barbieri Hermitte dg Carbone direttore Agenzia delle entrate Dell’Acqua presidente Arera

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato le nomine del Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando Riccardo Barbieri Hermitte come direttore generale del Tesoro per altri tre anni. Inoltre, Giancarlo Giorgetti ha nominato Carbone come direttore dell’Agenzia delle Entrate e Dell’Acqua come presidente di Arera. Queste nomine rafforzano la governance delle principali istituzioni economiche e fiscali italiane.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il conferimento (rinnovo) dell'incarico di direttore generale del tesoro a Riccardo Barbieri Hermitte, per la durata di tre anni, a decorrere dal 23 gennaio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

