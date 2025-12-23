Nodo Seveso galleria sotto l’albero Ferrovienord | Cantieri alla svolta

Ferrovienord comunica che i lavori nel nodo Seveso, sotto l’albero, proseguono nonostante le paratie nascondano temporaneamente il cantiere agli automobilisti. L’intervento mira a risolvere le criticità alla circolazione, causate dal passaggio a livello, dal binario unico verso Meda e verso Camnago, e migliorare la mobilità locale. Gli interventi rappresentano una fase importante per ottimizzare il flusso di traffico e garantire una soluzione duratura.

Le alte paratie nascondo il cantiere agli automobilisti, ma i lavori proseguono. L’obiettivo: risolvere il nodo Seveso, ovvero quella sorta di tappo che si crea a livello cittadino, a nord della stazione ferroviaria, per un mix di cause: il passaggio a livello, il binario unico verso Meda e quello verso Camnago. Un tema su cui, negli anni, hanno messo gli occhi i tecnici di Ferrovienord e che ora si sta affrontando grazie all’investimento importante di Regione Lombardia. Per gli automobilisti un unico grande interesse: la realizzazione del sottopasso che permetterà di oltrepassare la linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nodo Seveso, galleria sotto l’albero. Ferrovienord: "Cantieri alla svolta" Leggi anche: Ferrovienord ha aperto un infopoint cantieri a Cadorna: "Lavori per 400 mln in un anno" Leggi anche: Trasporti, Rossetti (Ferrovienord): "Info point cantieri è contatto diretto con pubblico" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nodo Seveso, galleria sotto l’albero. Ferrovienord: Cantieri alla svolta. Nodo Seveso, galleria sotto l’albero. Ferrovienord: "Cantieri alla svolta" - L’obiettivo: risolvere il nodo Seveso, ovvero quella sorta di tappo che si crea a livello cittadino, a nord della stazi ... ilgiorno.it

Sottopasso di Seveso, a che punto siamo? Ecco quando sarà pronto - Per quanto riguarda il nodo di Seveso, sono in fase di ultimazione i nuovi muri di confine della sede ferroviaria. monza-news.it

Nodo di Seveso (MB): avanza realizzazione sottopasso di stazione e raddoppi ferroviari verso Camnago e Meda - (FERPRESS) – Milano, 22 DIC – Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso- ferpress.it

Anche nel nodo di Seveso si fanno importanti passi in avanti. - facebook.com facebook

Ferrovie: Nodo di Seveso, ecco l’aggiornamento sui lavori di potenziamento in corso x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.