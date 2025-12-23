No non è la concorrenza del terzo capitolo di Avatar

È in arrivo nelle sale italiane, a partire dal 25 dicembre, il nuovo film di Checco Zalone, intitolato

C'è grande attesa per il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, dal 25 dicembre in mille sale italiane. A cinque anni da Tolo Tolo, Luca Medici torna a essere diretto da Gennaro Nunziante, che aveva firmato i suoi più grandi successi, in una commedia un po' sottotono, tra paternità e spiritualità, dove non manca qualche battuta politicamente scorretta, compresa una su Gaza. Zalone interpreta un Paperone tanto ricco quanto volgare e ignorante che quando la figlia, interpretata da Letizia Arnò, scompare, decide di seguirla, prima in Ferrari e poi a piedi, lungo il cammino di Santiago di Compostela.

