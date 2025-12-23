No all’amministratore di sostegno per Sgarbi disposta una perizia

È stata disposta una perizia per valutare le capacità cognitive di Sgarbi nella gestione dei propri affari, senza procedere alla nomina di un amministratore di sostegno. Questa decisione mira a garantire un’analisi approfondita delle sue condizioni, rispettando la sua autonomia e i suoi diritti. La valutazione si concentrerà sull’aspetto cognitivo, senza alterare l’attuale assetto di gestione delle sue questioni personali ed economiche.

No alla nomina di un amministratore di sostegno, ma sì ad una perizia per valutare le capacità cognitive nella gestione degli affari economici e personali. Si conclude così la prima fase del processo civile avviato a Roma da Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio (nella foto), secondo la quale il padre non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi. Il Tribunale di Roma ha deciso che sono necessari approfondimenti per capire il reale stato di salute mentale del critico d'arte. La psicologa psicoterapeuta Lili Romeo dovrà accertare – scrive il tribunale – se Sgarbi "presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione".

