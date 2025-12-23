No al trilaterale con Kiev ma entrano i Volenterosi

Il possibile incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina sembra ormai sfumato. Dopo l’annuncio di Zelensky, le consultazioni tra le parti non hanno portato a un accordo. Al suo posto, si parla di iniziative di volontariato e di attori non ufficiali che cercano di favorire un dialogo più informale. La situazione rimane complessa, con poche prospettive di un intervento diplomatico immediato.

Il possibile trilaterale tra Usa, Russia e Ucraina sembra sparito nel nulla. Volodymyr Zelensky l'aveva annunciato sabato mattina, dopo la prima tornata di consultazioni tra la sua delegazione e i

