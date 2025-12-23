New Zealand va oltre il fumo della bellezza | a Napoli lo scenario è unico ma c’è tanto da fare in poco tempo

La Nuova Zelanda si distingue per la sua bellezza naturale, ma il Paese ha molto da offrire oltre il paesaggio. A Napoli, il contesto è unico e ricco di opportunità, anche in poco tempo. La Coppa America, con i suoi 174 anni di storia, si evolve, sottolineando l’importanza della leadership e delle decisioni nel mondo dello sport. Un equilibrio tra tradizione e innovazione che caratterizza entrambe le realtà.

La Coppa America cambia volto. Per 174 anni di storia ha funzionato una regola: il pallone è il mio e decido io. Chi può giocare, con quali regole, con quali squadre etc etc. L'accordo di ieri ha stabilito una governance condivisa che si chiama America's Cup Partnership: non più un padre padrone ma i partecipanti tutti insieme per un grande circuito sulla falsariga della formula uno. La novità sta nella condivisione di oneri e onori, nella stabilità di barche e regole per le prossime due edizioni, che significa la Coppa numero 39 ancora a Napoli nel 2029. Il primo evento è previsto con le barche AC 40 in Mediterraneo il prossimo aprile, poi uno in giugno a Napoli dove a Bagnoli stanno lavorando per consegnare le basi ai team in aprile.

