Neve a Roma la nevicata storica nella Capitale

Neve a Roma, un evento raro ma ricordato nella storia della città. Sebbene la nevicata del 1939, con circa 30 centimetri di neve, sia tra le più significative, ogni episodio di neve a Roma rappresenta un momento di particolare interesse per i cittadini. Questi eventi, anche se insoliti, fanno parte del patrimonio storico e naturale della capitale, suscitando sempre curiosità e attenzione.

In questi giorni tanti romani stanno fremendo per vedere fioccare sulla Capitale. Per quanto vedere la neve a Roma possa essere piuttosto raro, nella memoria collettiva della Capitale sono rimasti alcuni momenti storici . Nel 1939, ad esempio, caddero su Roma circa 30 centimetri di neve, una delle nevicate più importanti della storia della città. Fu un episodio particolarmente straordinario . anche se in molti parlano spesso della straordinaria nevicata del 1956, ricordato da tutti gli italiani come uno più degli inverni più freddi e nevosi. Il 6 gennaio, nel 1985, un'altra nevicata degna di nota si abbattè sulla Capitale (per ripetersi nel febbraio 1986, quando però si sciolse rapidamente).

