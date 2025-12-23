Neve a bassa quota e vento forte | allerta meteo regionale dalla vigilia di Natale
Il bollettino meteo regionale segnala, tra la mattinata di mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, la possibilità di precipitazioni, a partire dalle zone meridionali del Veneto, che potranno risultare a tratti diffuse e di intensità debole o moderata. Il limite delle nevicate è previsto in rapido e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
