neve a bassa quota e maltempo le previsioni di giuliacci per natale

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, il Natale di quest’anno potrebbe essere caratterizzato da neve a bassa quota e condizioni di maltempo. Le stime indicano un’atmosfera invernale, con possibili effetti sul traffico e sulle attività all’aperto. È consigliabile monitorare gli sviluppi meteorologici per pianificare al meglio le festività e adottare le precauzioni necessarie in caso di condizioni avverse.

Un Natale dal sapore decisamente invernale quello delineato dalle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Secondo l'esperto meteorologo, tra la Vigilia e il giorno di Natale l'Italia sarà interessata da un'intensa fase di maltempo, con nevicate diffuse e localmente abbondanti, soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle zone montane. Mercoledì 24 dicembre, giorno della Vigilia, la neve farà la sua comparsa già a quote molto basse, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Sono previste nevicate su Piemonte e Valle d'Aosta, ma anche su parte dell'Emilia, con fiocchi fino a 300 metri di quota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

