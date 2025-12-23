Nessuno tocchi Corona | come uomo mi disgusta ma stavolta è diverso

In questa riflessione, l'autore affronta il caso di Corona, evidenziando una posizione di rispetto e distacco personale. Pur riconoscendo le opinioni e i comportamenti del personaggio pubblico, si propone un'analisi sobria e obiettiva, senza giudizi affrettati. Un invito a considerare le situazioni con equilibrio, distinguendo tra persona e azioni, e mantenendo un approccio rispettoso anche di fronte a figure controverse.

di Eugenio Lanza Nessuno tocchi Corona. Anche se si tratta di uno dei personaggi pubblici più lontani dall'idea di uomo che vorrei essere. In termini di moralità, di lealtà, di rapporto con la legge e con il vivere comune, di empatia, e in generale di valori attribuiti alle cose della vita. Aggiungiamo poi un dettaglio, solo per completezza. Nell'esistenza ci sono anche le azioni, oltre ai pensieri e ai caratteri. Io non sono giudice di nessuno, né con la toga, perché non ho fatto il concorso, né con la penna, perché non mi occupo di cronaca giudiziaria. E so bene che la Cassazione non autorizza a riafferrare la pietra.

