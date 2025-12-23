Nessuno perderà l' anno delibera dell' università per tutelare chi si è iscritto a Medicina e rischia l' esclusione

L’università di Palermo ha adottato una delibera straordinaria per garantire che nessuno studente iscritto al semestre aperto 2025/2026 venga escluso dalla graduatoria nazionale dei corsi di Medicina. Questa misura mira a tutelare gli studenti coinvolti, assicurando loro continuità e opportunità di accesso ai corsi senza rischi di perdita dell’anno accademico. La decisione è stata approvata dal Senato e dal Consiglio di amministrazione dell’ateneo.

Nessuno perderà l’anno: il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell’università di Palermo hanno approvato una delibera straordinaria per tutelare gli studenti iscritti al semestre aperto 20252026 che potrebbero rimanere esclusi dalla graduatoria nazionale dei corsi di studio in. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

