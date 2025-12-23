Nessuno perderà l' anno delibera dell' università per tutelare chi si è iscritto a Medicina e rischia l' esclusione

L’università di Palermo ha adottato una delibera straordinaria per garantire che nessuno studente iscritto al semestre aperto 2025/2026 venga escluso dalla graduatoria nazionale dei corsi di Medicina. Questa misura mira a tutelare gli studenti coinvolti, assicurando loro continuità e opportunità di accesso ai corsi senza rischi di perdita dell’anno accademico. La decisione è stata approvata dal Senato e dal Consiglio di amministrazione dell’ateneo.

