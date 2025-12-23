Nessuna propaganda Tinfena replica a Peracchini Scontro sul tema rifiuti

In un dibattito aperto sulla gestione dei rifiuti, Tinfena replica a Peracchini sottolineando come la questione dell’impianto delle Pianazze sia emersa a seguito di una mozione del centrosinistra in Consiglio provinciale. La discussione si concentra sulla priorità di tutelare salute, ambiente e qualità della vita della comunità, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente e responsabile sulle decisioni legate alla gestione dei rifiuti.

