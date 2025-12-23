Nessuna propaganda Tinfena replica a Peracchini Scontro sul tema rifiuti
In un dibattito aperto sulla gestione dei rifiuti, Tinfena replica a Peracchini sottolineando come la questione dell’impianto delle Pianazze sia emersa a seguito di una mozione del centrosinistra in Consiglio provinciale. La discussione si concentra sulla priorità di tutelare salute, ambiente e qualità della vita della comunità, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente e responsabile sulle decisioni legate alla gestione dei rifiuti.
"Se oggi il tema dell’impianto di trattamento dei rifiuti delle Pianazze è tornato a imporsi nel dibattito pubblico, non lo si deve certo a una fortuita coincidenza, ma alla mozione presentata dal centrosinistra in Consiglio provinciale, un atto politico chiaro per mettere al primo posto salute, ambiente e qualità della vita di un’intera comunità delle Pianazze". Dopo la votazione contraria della maggioranza in Provincia sulla mozione presentata dai consiglieri di centrosinistra che mirava alla delocalizzazione dell’impianto il capogruppo Gianluca Tinfena critica il comportamento del centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
