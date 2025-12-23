Nessun posto a tavola | ristoranti sold-out

Con l’avvicinarsi delle festività, molti scelgono di trascorrere i momenti conviviali nei ristoranti di Cattolica, che registrano già il tutto esaurito. Tra piatti tradizionali come cappelletti in brodo, agnello e dolci natalizi, le strutture offrono un’occasione per condividere i pasti in un’atmosfera calda e accogliente, senza rinunciare alla qualità e alla comodità di un servizio professionale.

Cappelletti in brodo, agnello e per finire, panettone: i grandi pranzi delle feste si avvicinano. C'è chi sceglie di riunirsi attorno al tavolo di casa, ma anche chi preferisce la comodità dei ristoranti di Cattolica. Con il countdown verso Natale e Capodanno, crescono anche le prenotazioni. "Quest'anno sperimentiamo l'apertura per il 25 dicembre: fino ad ora siamo sempre rimasti chiusi e i presupposti sono ottimi – esultano dal ristorante Sopravento –. Siamo al completo già da alcune settimane, direi un ottimo inizio. Non esagero se dico che queste festività andranno molto meglio rispetto all'anno scorso".

