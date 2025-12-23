Neres regna nel deserto per incoronare il Napoli supercampione d’Italia

Neres si impone nel deserto, contribuendo alla vittoria del Napoli nella Supercoppa italiana. La finale, disputata in un clima teso e lontano dalle aspettative di una tipica partita di alto livello, ha visto il calciatore brasiliano protagonista. La notizia, riportata da Marca, evidenzia come il club partenopeo si sia affermato come campione d’Italia in una sfida caratterizzata da tensione e intensità.

2025-12-22 22:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: L'atmosfera sugli spalti era tesa e, ovviamente, non era quella che ci si aspetta da una finale di Supercoppa. Ma, come al solito nelle ultime settimane, David Neres ha regnato in mezzo al deserto saudita per incoronare il Napoli supercampione italiano grazie a una doppietta che ha rovesciato un Bologna (2-0) che non presentava quasi alcun avversario. Condizionato dal carosello di vittime che grava sul Napoli nelle ultime settimane, Conte ha 'ricalcato' lo stesso undici che si è sbarazzato del Milan in semifinale.

