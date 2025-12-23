Noa Lang ha condiviso una storia Instagram con l’immagine del compagno David Neres premiato MVP della Supercoppa Italiana, vinta ieri contro il Bologna.?Sotto la foto, l’olandese ha taggato direttamente Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile: un chiaro tentativo di attirare l’attenzione sul brasiliano. Lang consiglia Ancelotti: l’amico Neres è da Nazionale. David Neres sta vivendo un momento magico con la maglia del Napoli: nella finale di Supercoppa ha siglato una doppietta strepitosa, guadagnandosi il titolo di MVP.?Dopo anni di alti e bassi, il brasiliano sembra aver trovato la continuità giusta sotto la guida di Conte, puntando seriamente ad una convocazione in Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Neres in Nazionale? C’è lo zampino di Lang su Instagram – FOTO

