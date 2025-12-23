I giornali spagnoli hanno dedicato attenzione al primo gol di Neres con il Bologna durante la finale di Supercoppa Italiana. L’evento ha suscitato commenti positivi, sottolineando l’abilità del giocatore nel realizzare un tiro preciso e efficace. Questa prestazione evidenzia il talento di Neres, che si inserisce nel contesto di un incontro molto seguito e apprezzato dagli appassionati di calcio.

Ai giornali spagnoli è piaciuto un sacco il primo gol di Neres al Bologna, nella finale di Supercoppa Italiana. Giustamente, esaltano la bellezza dell’esecuzione. Marca e As mettono il video in home page. “L’ala brasiliana del Napoli – scrive Marca – ha brillato nella Supercoppa Italiana con una doppietta strepitosa che ha travolto il Bologna. Il secondo gol è stato bello, una gran conclusione dopo aver riconquistato palla. ma il primo è stato un gol di livello che solo pochi giocatori al mondo possono realizzare”. Il titolo è “ Neres segna il gol del Natale: un pallonetto ‘laminesco’ inarrestabile!” As scrive: “Il brasiliano ha segnato una doppietta che ha aiutato il Napoli a battere il Bologna nella finale di Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - «Neres come Yamal, che golazo!»: i giornali spagnoli esaltano il “tiraggiro” della Supercoppa

NAPOLI-BOLOGNA 1-0 La sblocca David Neres con un gol meraviglioso: un tiro a giro su cui nulla può Ravaglia - facebook.com facebook