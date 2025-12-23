Neres, con una doppietta, ha contribuito alla vittoria del Napoli nella Supercoppa, replicando la prestazione di Higuaín nel 2014 a Doha, ma senza ricorrere ai calci di rigore. Un risultato che sottolinea l'importanza dell'attaccante nel percorso della squadra, offrendo un ulteriore esempio di efficacia in momenti decisivi.

"> Come Higuaín nel 2014 a Doha, ma senza calci di rigore. Undici anni dopo, il Napoli conquista la terza Supercoppa italiana della sua storia grazie a una doppietta che porta una firma precisa: David Neres. A raccontare la notte di Riyadh è Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, che dedica la copertina a un brasiliano diventato simbolo della rinascita azzurra. I due gol di Neres chiudono il cerchio di un mese intenso, in cui è successo di tutto e in cui il numero 7 del Napoli si è finalmente divertito come non gli capitava da tempo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Neres come Higuaín: doppietta e Supercoppa al Napoli

Leggi anche: Calcio, una doppietta di David Neres regala la Supercoppa Italiana al Napoli: Bologna sconfitto a Riyad

Leggi anche: Supercoppa Napoli-Bologna 2-0, la doppietta di Neres stende i rossoblù

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Neres non si ferma più, un'altra doppietta regala la Supercoppa italiana al Napoli - Per i partenopei è il terzo trofeo, dopo quelli vinti nelle edizioni 1990 e 2014 ... lasicilia.it