Neres adesso potrà finalmente scrollarsi di dosso l’ombra ingombrante di Kvaratskhelia
Nella notte di Riad, David Neres si distingue come protagonista del Napoli, portando nuova luce alla squadra. Con determinazione e abilità, il calciatore brasiliano si afferma come elemento fondamentale, pronto a lasciarsi alle spalle le ombre del passato e a mostrare il proprio valore in campo. La sua performance rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del team.
Nella splendida notte di Riad, brilla cristallino il talento di David Neres, assoluto trascinatore del Napoli. Ne parla Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. David Neres, l’eroe del Napoli: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta: Niente esultanza a braccia larghe per aprire le ali. Stavolta, David Neres, le ali le ha messe a tutto il Napoli. E chissà se adesso potrà finalmente scrollarsi di dosso quell’ombra ingombrante del fenomeno Kvaratskhelia. Non doveva essere lui a sostituirlo, eppure la sua scalata nel Napoli parte proprio da lì, da un infortunio del georgiano che a dicembre di un anno fa gli concede l’occasione da titolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L’uomo del momento, David Neres, commenta la Supercoppa vinta ai microfoni di Sport Mediaset Adesso riposo e poi testa alla Cremonese, per rilanciarsi anche in campionato. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al p - facebook.com facebook
. @sscnapoli, Conte: "Il gol di Neres è la prodezza di un campione. Adesso parlano tutti di Hojlund e McTominay ma nello United non giocavano" x.com
