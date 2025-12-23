Neres adesso potrà finalmente scrollarsi di dosso l’ombra ingombrante di Kvaratskhelia

Nella notte di Riad, David Neres si distingue come protagonista del Napoli, portando nuova luce alla squadra. Con determinazione e abilità, il calciatore brasiliano si afferma come elemento fondamentale, pronto a lasciarsi alle spalle le ombre del passato e a mostrare il proprio valore in campo. La sua performance rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del team.

