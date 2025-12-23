Neomamme in 10 anni 776 decessi | prima causa il suicidio

Secondo l'ultimo rapporto dell’ISS, in Italia negli ultimi dieci anni si sono registrati 776 decessi di neomamme, con il suicidio come principale causa. Questi dati evidenziano l'importanza di affrontare il tema della salute mentale delle madri, sottolineando la necessità di interventi mirati e di un supporto adeguato durante il periodo postnatale.

Morti materne in Italia: Iss, in 10 anni 776 entro un anno da fine gravidanza, il 42% evitabile - Tra il 2011 e il 2021 in Italia sono state registrate 776 morti materne, avvenute tra il concepimento e un anno dall’esito della gravidanza. agensir.it

