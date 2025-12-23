Nembro Joy torna a casa dopo cinque mesi | il maltesino ‘rapito’ è stato ritrovato grazie ad una telefonata

Dopo cinque mesi di lontananza, Joy, il maltesino scomparso a Nembro, è stato ritrovato grazie a una telefonata. La vicenda, iniziata come un mistero estivo, si è conclusa con il ritorno a casa dell’animale e un abbraccio con la sua proprietaria. Questo ritrovamento porta a una conclusione positiva di un periodo difficile, evidenziando l’importanza della comunicazione e della collaborazione nella risoluzione di casi di scomparsa di animali.

