Nembro Joy torna a casa dopo cinque mesi | il maltesino ‘rapito’ è stato ritrovato grazie ad una telefonata
Dopo cinque mesi di lontananza, Joy, il maltesino scomparso a Nembro, è stato ritrovato grazie a una telefonata. La vicenda, iniziata come un mistero estivo, si è conclusa con il ritorno a casa dell’animale e un abbraccio con la sua proprietaria. Questo ritrovamento porta a una conclusione positiva di un periodo difficile, evidenziando l’importanza della comunicazione e della collaborazione nella risoluzione di casi di scomparsa di animali.
Un mistero durato tutta l’estate che si chiude a Natale. “Vi dico dove si trova”, poi l’abbraccio con la sua proprietaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
