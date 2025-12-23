Nell' ambito del progetto RESTA due eventi organizzati da Callysto Aps | Di Leva e Pantaleo in ' Corrispondenze impossibili' e il concerto dell' Epifania

Nel contesto del progetto R.E.S.T.A, promosso dal Comune di Napoli, Callysto Aps organizza due eventi durante le festività:

Nell’ambito del progetto R.E.S.T.A – Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva, promosso dal Comune di Napoli all’interno del Piano Integrato Urbano per la riqualificazione dell’insediamento di Taverna del Ferro, due appuntamenti speciali pensati per animare il periodo delle festività. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Frosinone, un successo l’incontro con il professor Maurizio Rizzuto nell'ambito del progetto Proben

Leggi anche: Chi è Flaminia Romoli, nuova concorrente del Grande Fratello che lavora nell’ambito del marketing e degli eventi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scala-Comune, firmato il patto sulla Magnifica Fabbrica. Ma resta l’incognita sui fondi; Riciclo e creatività: i bambini protagonisti con il progetto “Per fare un Nido ci vuole un Albero”; Ripulita dagli operatori di Ambiente piazza Marino Di Resta dopo gli atti vandalici [FOTO]; Piscina comunale ad Atripalda, il progetto non finanziato resta vivo, l’amministrazione Spagnuolo pronta a ripresentarlo.

Scala, il progetto di Rubattino. Patto sulla Magnifica Fabbrica. Ma resta l’incognita sui fondi - Cauto il sindaco: "Sul lotto 2 dobbiamo capire in tempi brevi se si può fare o meno". msn.com

Domenicali 'Montecarlo resta un brand importante per la F1' - "Montecarlo è e resta un brand importante per la Formula 1, perché oltre alla dimensione sportiva ci sono dimensioni che oggi coinvolgono il nostro mondo nell'ambito della lifestyle, nell'ambito delle ... ansa.it

Nell'ambito della rassegna "Cartellate 3D 2^ edizione - Ritorni" patrocinato dal Comune di Barletta nell'ambito del cartellone natalizio, oggi 22 dicembre 2025, ore 19:00 in via... Leggi l'articolo - facebook.com facebook