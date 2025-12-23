Nella zona industriale di Viareggio spunta una bisca clandestina | in 12 nei guai

Nella zona industriale di Viareggio, tra i capannoni di Bicchio, è stata scoperta una bisca clandestina gestita da un gruppo di persone. L’operazione, condotta dai finanzieri di Lucca nell’ambito dell’indagine “Regalo di Natale”, ha portato all’identificazione di 12 soggetti coinvolti. La scoperta evidenzia come attività illecite possano insediarsi anche in contesti industriali, richiedendo attenzione e intervento da parte delle forze dell’ordine.

VIAREGGIO – Un vero e proprio casinò clandestino, nascosto tra i capannoni della zona industriale di Bicchio, è stato smantellato dai finanzieri del comando provinciale di Lucca nell’ambito dell’operazione denominata Regalo di Natale. Il nome dell’indagine, ispirato al celebre film di Pupi Avati degli anni Ottanta, calza a pennello alla scena che i militari del Nucleo mobile di Viareggio si sono trovati davanti una volta varcata la soglia di un’associazione ricreativa locale: tavoli professionali, segnaposto per i dealer, mazzi di carte, fiches e i classici triangoli all-in pronti per le puntate più rischiose. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Sequestrati due capannoni nella zona industriale: nei guai imprenditore napoletano Leggi anche: Roma, blitz interforze in strada e nei locali: 100 identificati, sequestrata una bisca clandestina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Totosindaco, spunta il nome di Palestini; Nella zona industriale di Viareggio spunta una bisca clandestina: in 12 nei guai. Catania, vasto incendio nella zona industriale: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte / Video - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.